Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал борьбу за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026, в которой его главным конкурентом на данный момент является лидер аргентинской команды Лионель Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

После двух туров группового этапа Месси возглавляет список снайперов турнира с пятью забитыми мячами, тогда как на счету Мбаппе четыре гола. Несмотря на минимальное отставание, французский форвард предпочитает не концентрироваться на индивидуальной статистике.

«Месси всегда забивал и будет забивать. Я не смотрю на то, что делает он, потому что тогда мне пришлось бы делать ещё больше. Моё внимание сосредоточено на нашей команде. Конечно, когда я забиваю, то приближаюсь к его показателям, но для меня гораздо важнее видеть прогресс сборной Франции», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Франция уже гарантировала себе выход в плей-офф после двух побед на групповом этапе и теперь готовится к матчу с Норвегией, который определит победителя группы I.