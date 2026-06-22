Защитник сборной Сенегала Мусса Ньякате рассказал, как планирует играть против форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанна в очном матче на ЧМ-2026.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Холанна надо стараться держать в штрафной плотнее, чем любого другого нападающего, потому что ему ни в коем случае нельзя давать прыгать. Это умный нападающий, который знает, как доставить сопернику проблемы», — приводит слова Ньякате L’Équipe.

Матч между командами пройдет 23 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало — в 3:00 мск.

В матче против Ирака (4:1) Холанн оформил дубль.