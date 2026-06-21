Завершился ответный стыковой матч за право играть в Первой лиге.

Алексей Стукалов — тренер «Велеса» ФК «Велес»

«Сибирь» на своём поле обыграла московский «Велес» со счётом 1:2, но этого ей не хватило для повышения в классе, так как в первой игре она уступила 1:4.

Оба мяча в составе новосибирского клуба забил 40‑летний ветеран Антон Кобялко, отличившийся на 10‑й и 45+2‑й минутах. Также нападающий промахнулся с 11‑метрового на 81‑й минуте.

В составе «Велеса» забил Захар Тарасенко на 28‑й минуте.

Таким образом, команда Алексея Стукалова новый сезон начнёт в Первой лиге.