Вингер «Вест Хэма» и сборной Голландии Крисенсио Саммервилл в летнее трансферное окно может пойти на повышение.

Крисенсио Саммервилл globallookpress.com

Как сообщает авторитетное издание TEAMtalk, им активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Молотобойцы», которые покинули АПЛ, оценили одного из своих лидеров в £50 млн (€57,5 млн).

Саммервилл уже объявил «Вест Хэму» о том, что не намерен играть в Чемпионшипе. Всего в этом сезоне голландец сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €35 млн. Сейчас он в составе Голландии играет на ЧМ-2026.