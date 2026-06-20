Футбольный клуб «Урал» официально объявил о переходе в команду 33-летнего защитника Дмитрия Тихого.

Дмитрий Тихий Официальный сайт «Урала»

Прошлый сезон опытный футболист провел, выступая за турецкий «Серик Спорт» во втором дивизионе и ульяновскую «Волгу» в Первой лиге. Суммарно на его счету 17 сыгранных матчей (семь в Турции и десять в России), в которых защитник не отметился результативными действиями.

Что касается «Урала», то прошлый сезон-2025/2026 команда провела в Первой лиге, где по итогам 34 туров набрала 61 очко и заняла третье место в турнирной таблице. Данный результат позволил екатеринбуржцам принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, однако там они дважды уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1 и 0:2).