Хавбек «Акрона» Кристиян Бистрович высказался про игру капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

Лука Модрич globallookpress.com

40-летний полузащитник сейчас выступает с национальной командой на ЧМ-2026. Напомним, 9 сентября Луке исполнится 41 год.

«Удивительно, как долго Лука играет на таком высоком уровне. Мне кажется, я бы не смог так долго. Он феномен.

Физически он в отличной форме и может играть и дальше. Мы всей Хорватией рады, что у нас есть такой человек и игрок», — цитирует Бистровича «СЭ».

Ранее Хорватия в стартовом матче ЧМ-2026 уступила Англии со счетом 2:4.