Хавбек сборной Хорватии Петар Сучич считает, что игра первого тура его команды против Англии (2:4) должна была порадовать даже требовательных болельщиков с точки зрения красивого и результативного футбола.

Петар Сучич globallookpress.com

«Это те игры, которые нравятся болельщикам: много голов, много моментов. Мы можем быть довольны, потому что дважды отыгрывались, но мы также видели, что пропущенные голы дались нам слишком легко — со стандартных положений. Что теперь? Нужно больше тренироваться и восстанавливать энергию. У нас осталось два матча в группе, так что мы должны сделать всё возможное, чтобы победить», — цитирует 22‑летнего полузащитника сайт ФИФА.

Во втором туре Хорватию ждёт встреча против Панамы, у которой тоже пока нет очков. Игра состоится 24 июня.