Защитник «Реала» Марк Кукурелья раскрыл подробности разговора с главным тренером Жозе Моуринью перед переходом в «королевский» клуб.

Жозе Моуринью — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Я общался с Моуринью. Он позвонил мне и сказал, что хочет работать со мной. С нетерпением жду совместной работы.

Наш разговор прошёл очень быстро. Мне понравилось, что он вспомнил мои действия из матча, когда "Челси" уже давно играл с "Бенфикой", и обратил внимание на детали. Подобное придало мне уверенности в том, что это тот шаг, который я должен был предпринять», — приводит слова Кукурельи AS.

Напомним, что защитник перешел из «Челси» в «Реал» за 55 млн евро. Кукурелья подписал контракт со «сливочными» до конца 2032-го года.