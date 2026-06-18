Экс-защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о своем периоде игры за красно-белых.

Никита Чернов globallookpress.com

«Все отлично на самом деле. Учитывая то, какие были комментарии в мой адрес, когда я только приходил. Поначалу они были не самые приятные, основываясь на моем прошлом. Но спустя три с половиной года я ухожу, и мне ни за что не стыдно. Делал все по максимуму, помогал. Главное — не портил на поле.

Теплое отношение болельщиков "Спартака"? Да. И я же живу в Тушине. Много болельщиков "Спартака" узнают, подходят, благодарят за период в "Спартаке". По‑моему, это главная заслуга. Это самое ценное для меня, что может быть», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 30-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» на правах свободного агента.