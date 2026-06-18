Защитник Никита Чернов на правах свободного агента пополнил состав «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Никита Чернов globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2028/2029.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за самарский клуб, в составе которого сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее права на футболиста принадлежали «Спартаку», за который Чернов провел 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.