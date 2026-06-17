Джованни ван Брокхорст назначен новым главным тренером «Фейеноорда», сообщает пресс-служба роттердамского клуба.

Джованни ван Бронкхорст globallookpress.com

На данной должности ван Бронкхорст сменил ранее уволенного Робина ван Перси.

Для 51-летнего голландца это второе пришествие на тренерский мостик роттердамцев. Ранее ван Бронкхорст работал с клубом в период с 2015 по 2019 год и за это время выиграл чемпионат Нидерландов в 2017-м году, а также дважды завоевал кубок и суперкубок страны.

Последним местом работы специалиста был «Ливерпуль», где он входил в тренерский штаб Арне Слота.

В минувшем сезоне «Фейеноорд» занял второе место в Эредивизии и сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов-2025/2027. Роттердамцы в чемпионской гонке отстали от «ПСВ» на 19 баллов.