Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова из стана «железнодорожников» в ПСЖ.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков потянет основу ПСЖ, если перейдет туда? Для ПСЖ нет ничего такого в плане забрать лучшего молодого игрока России.

Если у Батракова будет 2–3 месяца на адаптацию, спокойно может побороться за основу», — сказал Сильянов «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщали о том, что ПСЖ хочет приобрести полузащитника «Локомотива».

В минувшем сезоне Батраков провел за «железнодорожников» 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.