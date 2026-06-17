Сборная Австрии начала выступление на ЧМ-2026 с победы над Иорданией. В матче первого тура группового этапа команда одержала победу со счётом 3:1.
Австрийцы открыли счёт на 21-й минуте — отличился Романо Шмид. Однако после перерыва Иордания сумела отыграться: на 50-й минуте Али Ольван восстановил равновесие.
Переломным стал эпизод на 77-й минуте, когда защитник иорданской сборной Язан Аль-Араб отправил мяч в собственные ворота. Окончательный результат встречи установил опытный форвард Марко Арнаутович, реализовавший пенальти в концовке матча.
После первого тура Австрия набрала три очка и занимает второе место в группе J, уступая Аргентине лишь по разнице мячей.
Во втором туре группового этапа Австрия встретится с Аргентиной 22 июня. Иордания проведёт следующий матч 23 июня против Алжира.
Австрия: Александр Шлагер, Стефан Пош, Филипп Линхарт, Давид Алаба (Карни Чуквуэмека 59'), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Пауль Ваннер 59'), Романо Шмид (Патрик Виммер 83'), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Phillipp Mwene (Кевин Дансо 59'), Sasa Kalajdzic (Марко Арнаутович 45')
Иордания: Язид Абу Лайла, Ихсан Хаддад (Mahmoud Al Mardi 81'), Йазан Або Альараб, Абдалла Насиб (Saed Al-Rosan 81'), Муса Аль-Тамари (Mohammad Al-Daoud 88'), Али Олуан, Mohannad Abu Taha, Awdat Al Fakhouri (Ali Ahmad Azaizeh 89'), Noor Al-Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohammad Abualnadi (Saleem Obaid 72')