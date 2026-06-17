Сборная Австрии начала выступление на ЧМ-2026 с победы над Иорданией. В матче первого тура группового этапа команда одержала победу со счётом 3:1.

Давид Алаба globallookpress.com

Австрийцы открыли счёт на 21-й минуте — отличился Романо Шмид. Однако после перерыва Иордания сумела отыграться: на 50-й минуте Али Ольван восстановил равновесие.

Переломным стал эпизод на 77-й минуте, когда защитник иорданской сборной Язан Аль-Араб отправил мяч в собственные ворота. Окончательный результат встречи установил опытный форвард Марко Арнаутович, реализовавший пенальти в концовке матча.

После первого тура Австрия набрала три очка и занимает второе место в группе J, уступая Аргентине лишь по разнице мячей.

Во втором туре группового этапа Австрия встретится с Аргентиной 22 июня. Иордания проведёт следующий матч 23 июня против Алжира.

Результат матча Австрия Вена 3:1 Иордания Амман 1:0 Романо Шмид 21' 1:1 Али Олуан 50' 2:1 Марко Арнаутович 90+12' пен. Австрия: Александр Шлагер, Стефан Пош, Филипп Линхарт, Давид Алаба ( Карни Чуквуэмека 59' ), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер ( Пауль Ваннер 59' ), Романо Шмид ( Патрик Виммер 83' ), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Phillipp Mwene ( Кевин Дансо 59' ), Sasa Kalajdzic ( Марко Арнаутович 45' ) Иордания: Язид Абу Лайла, Ихсан Хаддад ( Mahmoud Al Mardi 81' ), Йазан Або Альараб, Абдалла Насиб ( Saed Al-Rosan 81' ), Муса Аль-Тамари ( Mohammad Al-Daoud 88' ), Али Олуан, Mohannad Abu Taha, Awdat Al Fakhouri ( Ali Ahmad Azaizeh 89' ), Noor Al-Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohammad Abualnadi ( Saleem Obaid 72' ) Жёлтая карточка: Марсель Забитцер 77' (Австрия)