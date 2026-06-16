Нападающий сборной Бразилии Неймар приступил к тренировкам в общей группе национальной команды на чемпионате мира 2026-го года. Об этом сообщает официальный аккаунт Конфедерации футбола Бразилии на своей странице в соцсети.

Неймар провел первую тренировку с 17-го мая, все это время форвард восстанавливался после травмы икроножной мышцы.

Из-за этого повреждения футболист пропустил первый матч группового этапа мундиаля против Марокко (1:1). Его участие во втором туре против сборной Гаити 20-го июня пока остается под вопросом.

Ранее футболист сборной Бразилии Дуглас Сантос пожелал Неймару скорейшего восстановления после травмы и возвращения на поле.