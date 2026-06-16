Хавбек «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подвел итоги матча с Испанией на ЧМ-2026. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Кевин Ленини globallookpress.com

29-летний Ленини отыграл все 90 минут.

«Это один из лучших дней в моей жизни. Никогда не думал, что окажусь в такой день в таком месте. Но горжусь собой и нашей командой. Особенно командой. Мы проделали хорошую работу, а теперь хотим большего.

Хочу поблагодарить наш народ, наших болельщиков. Мы очень рады и готовы двигаться дальше. Это был чрезвычайно трудный матч, но, думаю, мы снова показали нашу сущность — способность жертвовать собой, стойкость и упорство. Поэтому сейчас мы счастливы.

Перед матчем все были, с одной стороны, счастливыми, с другой — сфокусированными. Каждый хотел победить. Мы хотели показать миру, что такое Кабо-Верде. Сделали это, и теперь должны это ощущение сохранять. Мы продолжим быть сконцентрированными на работе и идти дальше», — сказал Ленини «СЭ».

22 июня Кабо-Верде во втором туре групповом этапа ЧМ-2026 встретится со сборной Уругвая.