Полузащитник «Ромы» Ману Коне хочет продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Calciomercato.

Ману Коне globallookpress.com

Стало известно, что «канониры» уже договорились с представителями футболиста об условиях контракта. Сам Коне готов перейти в «Арсенал», несмотря на интерес со стороны «Интера» и мадридского «Атлетико». Полузащитник также заинтересован в варианте с продолжением карьеры в ПСЖ.

Руководство «Ромы» рассчитывает получить за трансфер Коне не меньше 50 млн евро. Дело в том, что римлянам нужны деньги для того, чтобы соблюсти соглашение с УЕФА.

В минувшем сезоне Коне провел за «Рому» 29 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.