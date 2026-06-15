В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью.

Соперники за 90 минут так и не смогли распечатать ворота друг друга. Все усилия испанцев вырвать победу оказались тщетными.

Результат матча

Испания Мадрид 0:0 Кабо-Верде Прая

Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Фабиан Руис ( Микель Мерино 71' ), Родриго Эрнандес ( Нико Уильямс 87' ), Микель Оярсабаль, Гави ( Ламин Ямаль 71' ), Педри, Ферран Торрес ( Даниэль Ольмо 81' )

Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Диней Боржеш, Роберто Лопес, Стивен Морейра, Гамиру Монтейру, Ларос Дуарте ( Нуну Да Кошта 61' ), Кевин Пина, Дайлон Ливраменту ( Вилли Семедо 61' ), Жовани Кабрал ( Дерой Дуарте 61' ), Райан Мендеш, Sidny Lopes Cabral ( Жоан Пауло 76' )

Жёлтые карточки: Педри 90+3' — Sidny Lopes Cabral 16'