В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью.
Соперники за 90 минут так и не смогли распечатать ворота друг друга. Все усилия испанцев вырвать победу оказались тщетными.
Результат матча
ИспанияМадрид0:0Кабо-ВердеПрая
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Фабиан Руис (Микель Мерино 71'), Родриго Эрнандес (Нико Уильямс 87'), Микель Оярсабаль, Гави (Ламин Ямаль 71'), Педри, Ферран Торрес (Даниэль Ольмо 81')
Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Диней Боржеш, Роберто Лопес, Стивен Морейра, Гамиру Монтейру, Ларос Дуарте (Нуну Да Кошта 61'), Кевин Пина, Дайлон Ливраменту (Вилли Семедо 61'), Жовани Кабрал (Дерой Дуарте 61'), Райан Мендеш, Sidny Lopes Cabral (Жоан Пауло 76')
Жёлтые карточки: Педри 90+3' — Sidny Lopes Cabral 16'
Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.