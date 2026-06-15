Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей в матче с Кабо-Верде (0:0).

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч, учитывая все произошедшее, все созданные нами благоприятные моменты, но нам не хватило свежести и точности. Теперь нам нужно начать думать о матче против Саудовской Аравии.

Нам надо продолжать расти, улучшать все аспекты игры и набирать ритм. [Кабо-Верде] — физически очень сильная команда. Мы знали, что она будет играть низким блоком и выпустит мощных футболистов. Если к этому добавить тот факт, что нам не хватало свежести, то получается вот такой результат. Это футбол — здесь нет слабых соперников», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба ФИФА.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.