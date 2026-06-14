Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин считает, что в стартовой игре на ЧМ‑2026 против Катара (1:1) он принял несколько неправильных решений.

Мурат Якин globallookpress.com

«Замены? Когда выпускаешь нового человека, надеешься, что он придаст команде больше сил и поможет продолжать доминировать. Но отмечу, что результат — это не вина игроков, вышедших на замену. Мы — одна команда, одно целое. Возможно, мне стоит переосмыслить свои решения. Мы хотим хорошо выступить на чемпионате мира. Я убеждён, что в предстоящих матчах мы покажем себя лучше», — цитирует Якина Reuters сразу после матча.

Швейцария вела почти весь матч с Катаром (1:1), но пропустила на 90+4‑й минуте. После первого тура у всех команд по одному очку. В следующем матче Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), а Катар — с Канадой (19 июня).