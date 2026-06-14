Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби остался доволен стартовым матчем на турнире против сборной Бразилии (1:1).

Мохамед Уахби globallookpress.com

«Мы провели хорошую игру. Хотели победить, но таков футбол. Мы продолжим работать над тем, чего нам сегодня не хватило, чтобы быть готовыми к матчу против Шотландии. Я поговорил с игроками и почувствовал, что они разочарованы, потому что хотели выиграть, — сказал тренер после матча.

Во втором тайме темп упал, что нормально, особенно из-за жары. В следующем матче мы надеемся на три очка, если Бог даст, тем более что шотландцы играют иначе, чем Бразилия. Мы начинаем работать уже сейчас», — приводит слова Уаби Globo.

Во втором туре Марокко сыграет с Шотландией (20 июня), которая захватило лидерство в группе С после успеха в игре с Гаити (1:0).