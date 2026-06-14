Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Дугласа Сантоса в матче сборной Бразилии против команды Марокко (1:1) на ЧМ-2026.
«Соперник был серьезный, но и противостояние на фланге против капитана сборной Марокко Ашрафа Хакими было куда серьезней. В целом, Сантос выглядел лучше всех в команде, практически не терял мячей. В моменте с пропущенным голом, наверное, вина лежит на центральных защитниках», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Следующий матч команда Карло Анчелотти сыграет с Гаити 20 июня.