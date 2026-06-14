Защитник Педро Порро подписал новое соглашение с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Педро Порро продлил контракт с «Тоттенхэмом» globallookpress.com

Стало известно, что Порро продлил контракт со «шпорами» до лета 2031-го года с опцией автоматического продления соглашения еще на один сезон.

Защитник пополнил состав «Тоттенхэма» в 2023-м году. В минувшем сезоне Порро провел за «шпор» 34 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что лондонская команда заняла 17-е место по итогам прошедшего сезона в чемпионате Англии, набрав 41 очко.