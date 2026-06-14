Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу над Кюрасао (7:1) на старте ЧМ-2026.

Мануэль Нойер globallookpress.com

«Я так долго ждал этого дня и был полон решимости выйти на поле. Было очень приятно снова выйти на поле вместе с ребятами.

На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать. Мы провели хороший матч и забили много голов. Футболисты, вышедшие на замену, привнесли в игру отличную энергию. Мы ни на минуту не прекращали искать возможность забить следующий мяч.

Теперь мы проведем анализ матча и посмотрим, что можем улучшить в следующих играх.

Пропущенный гол? На самом деле я собирался отбить этот удар, но мяч изменил направление после рикошета, а расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть среагировать. Это был просто несчастный случай», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем поединке «бундестим» сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня.

Кюрасао располагается на последней 4-й позиции в своей группе без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с Эквадором 21-го июня.