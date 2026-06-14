Ранее сообщалось о том, что марокканский защитник продолжит карьеру в «Балтике» .

В минувшем сезоне Муфи провел за «Оренбург» 25 матчей, забил один гол и сделал голевую передачу.

Стало известно, что Муфи набрал 43% в результате голосования среди болельщиков клуба.

Марокканский защитник Фахд Муфи признан лучшим футболистом сезона в «Оренбурге» . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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