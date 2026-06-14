Марокканский защитник Фахд Муфи признан лучшим футболистом сезона в «Оренбурге». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стало известно, что Муфи набрал 43% в результате голосования среди болельщиков клуба.
Игрок обороны опередил Хорди Томпсона (42%), Эмирджана Гюрлюка (19%), Евгения Болотова (18%) и Богдана Овсянникова (17%).
В минувшем сезоне Муфи провел за «Оренбург» 25 матчей, забил один гол и сделал голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что марокканский защитник продолжит карьеру в «Балтике».