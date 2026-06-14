Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла считает, что его команда хорошо выглядела в проигранном матче на ЧМ с Австралией (0:2), но подвела реализация моментов и ошибки в обороне.

Винценцо Монтелла globallookpress.com

«Матч с тактической точки зрения прошёл так, как мы ожидали. Мы знали, что Австралия — это команда, которая обороняется глубоко. Если бы мы реализовали созданные моменты, всё могло быть иначе, но в двух контратаках мы пропустили два гола. Футболисты полностью выложились. Если мы продолжим демонстрировать такой настрой, сможем добиться желаемых результатов», — цитирует итальянского специалиста De Marke Sports.

В группе D после первого тура лидируют США и Австралия с 3 очками. В следующем матче Турция сыграет с Парагваем 20 июня, который уступил США (1:4).