Во втором матче группы С чемпионата мира 2026 встретятся сборные Гаити и Шотландии. Команды сыграют 14 июня в 04:00 мск на стадионе «Джилетт» в Фоксборо. В анонсе подробнее расскажем, где и как смотреть игру.

Для сборной Гаити сегодня большое событие. Команда впервые с 1974 года сыграет на чемпионате мира. В этот раз гаитяне являются аутсайдерами своего квартета. Помимо Шотландии им достались Бразилия и Марокко.

Шотландия последний раз играла на мундиале в 1998 году. В преддверие старта мундиаля «тартановая армия» разгромила Боливию (4:0) и Кюрасао (4:1). У шотландцев есть шансы пробиться в плей-офф и для начала сегодня им нужно гарантировать себе 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Котировки букмекеров: 6.00 — победа Гаити, 4.60 — ничья, 1.55 — победа Шотландии.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Гаити — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Гаити — Шотландия в подробном онлайн-репортаже.