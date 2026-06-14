Хавбек сборной Бразилии Данило Сантос считает, что в матче первого тура на ЧМ‑2026 против сборной Марокко (1:1) его команда не наиграла на победу.

Данило Сантос globallookpress.com

«Ничья справедлива, потому что во втором тайме нам удалось оттеснить их назад. И, очевидно, у нас были возможности забить больше. Я думаю, в таком типе матчей мы также должны быть хладнокровнее. Если у тебя есть возможность, ты должен её использовать — так работает игра», — цитирует 25‑летнего полузащитника сайт ФИФА.

Следующий матч команда Карло Анчелотти сыграет с Гаити 20 июня.