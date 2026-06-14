Бывший нападающий «Интера» Эрнан Креспо высказался об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира 2026-го года.

Эрнан Креспо globallookpress.com

«Не видеть Италию на чемпионате мира — это действительно странно, особенно учитывая, что это одна из самых титулованных сборных в истории. Сейчас они переживают глубокий этап перестройки, и принять то, что произошло в последние годы, непросто.

Думаю, главный вызов — вернуть сильную соревновательную идентичность и снова вырастить поколение игроков, способных брать на себя ответственность в ключевые моменты. Я лишь надеюсь, что им удастся восстановиться и снова стать одной из сильнейших сборных мира. Футболу нужна сильная Италия», — сказал Креспо As.

Напомним, что в финале стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2026 сборная Италии уступила по пенальти Боснии и Герцеговине.