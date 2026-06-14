Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру сборной Бразилии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Марокко (1:1).

Винисиус — нападающий сборной Бразилии globallookpress.com

«У меня бразильцы бы 100% не попали в число фаворитов и не выиграли чемпионат мира, если бы там не оказался Анчелотти. Я сейчас не за сборную Бразилии болею, я за Анчелотти.

Когда игра началась, я не понял стартового состава. Ибаньеса, Каземиро и Тьяго можно было через 15 минут менять.

В целом 829 технико-тактических действий. Ну, для фаворита чемпионата мира — это минимум, нужно больше 1000 делать. Брак — 19%. Оценка — пять. Но игра безобразная. Настолько неинтересно было это всё смотреть, что думаю: "Пойду я посплю". Дуглас (Сантос) вперёд не идёт, Винисиус даже не пытается», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против Гаити 20-го июня, а в заключительном третьем туре национальная команда встретится с Шотландией 25-го числа.