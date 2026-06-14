Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Бразилия — Марокко globallookpress.com

Счет в матче на 21-й минуте открыли марокканцы. Браим Диас с центра поля исполнил изумительную разрезающую передачу, Сайбари подхватил мяч, убежал от защитников и с линии штрафной перебросил вышедшего из ворот Бекера.

На 32-й минуте бразильцы сравняли счет. Винисиус получил мяч на левом фланге, отыгрался с Бруно Гимарайнсом, а уже в штрафной легко ушёл от оппонента и сильно пробил в дальний угол ворот.

У сборных Бразилии и Марокко по 1 очку, также в группе С выступают команды Гаити и Шотландии, которые проведут свой матч позже.

Во втором туре марокканцы встретятся с Шотландией, а сборная Бразилии проэкзаменует гаитян. Оба матча пройдут 20 июня.