США и Австралия захватили лидерство в своём квартете. 19 июня они сыграют между собой. Турции предстоит встреча с Парагваем (20 июня).

После этого Турция полностью перехватила инициативу, создала много моментов, но пропустила контратаку на 75‑й минуте.

Первый гол в матче был забит после точного удара форварда «Уотфорда» Нестори Иранкунды с передачи Пола Окона‑Энглстера.

В матче первого тура в группе D Австралия уверенно переиграла Турцию со счётом 2:0.

2.00

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