В матче первого тура в группе D Австралия уверенно переиграла Турцию со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит после точного удара форварда «Уотфорда» Нестори Иранкунды с передачи Пола Окона‑Энглстера.
После этого Турция полностью перехватила инициативу, создала много моментов, но пропустила контратаку на 75‑й минуте.
Второй мяч забил нападающий немецкого «Санкт‑Паули» Коннор Меткальф, неотразимо пробивший левой ногой.
США и Австралия захватили лидерство в своём квартете. 19 июня они сыграют между собой. Турции предстоит встреча с Парагваем (20 июня).