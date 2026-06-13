Винисиус Жуниор, нападающий сборной Бразилии, перед началом чемпионата мира 2026 года назвал свое пребывание в национальной команде самым счастливым периодом в жизни.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Дни в сборной — лучшие в моей жизни. Я здесь с лучшими людьми, с Пакета и Бруно Гимараэсом я играл с детства. У меня есть радость представлять свою страну. Нет ничего лучше. Надеюсь, напряжение, о котором говорят, завтра наконец уйдет. Мы с нетерпением ждем возможности представлять Бразилию и сыграть еще на одном чемпионате мира», — сказал Винисиус на пресс-конференции.

Первый матч на турнире для бразильцев состоится в ночь с 13 на 14 июня. Игра начнётся в 1:00 по московскому времени, соперником станет сборная Марокко. 20 июня Бразилия встретится с Гаити, а последний матч группового этапа запланирован на 25 июня против Шотландии.