«Манчестер Юнайтед» потратит около 116 млн евро на усиление полузащиты этим летом. Об этом сообщает The Sun.

Матеуш Фернандеш — полузащитник «Вест Хэма» globallookpress.com

Стало известно, что в шорт-листе кандидатов на усиление полузащиты находятся Карлос Балеба («Брайтон»), Алекс Скотт («Борнмут») и Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»). «Манкунианцы» готовы подписать только двух футболистов из трех.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе.

Ранее сообщалось о том, что долг «красных дьяволов» достиг 728 миллионов фунтов.