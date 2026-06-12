The Athletic сообщает, что долг «Манчестер Юнайтед» увеличился, как и процентная ставка по нему.

Клуб взял дополнительные долгосрочные займы на 125 миллионов долларов, чтобы рефинансировать свои долги, возникшие после покупки клуба семьей Глейзеров в 2005 году.

Теперь общая сумма рефинансированного долга составляет 550 миллионов долларов, а процентная ставка по новым облигациям поднялась до 5,36 процента. Ранее, в 2015 году, ставка была 3,79 процента.

В результате рефинансирования общий финансовый долг клуба достиг 728 миллионов фунтов (эквивалентно 975,5 миллионам долларов). Непогашенные трансферные обязательства «Юнайтед» составляют 360 миллионов фунтов, из которых 209 миллионов фунтов должны быть погашены в следующем году.