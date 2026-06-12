В матче первого тура на чемпионате мира в группе А между Мексикой и ЮАР в составе хозяев вышел на поле 17‑летний полузащитник Хильберто Мора.

Хильберто Мора globallookpress.com

Он появился на поле на 66‑й минуте и стал шестым в списке самых молодых футболистов, которые появлялись когда‑либо в играх мундиаля. На момент игры Мора было 17 лет и 240 дней.

Первенство в этом списке продолжает удерживать североирландец Норман Уайтсайд, который на ЧМ‑1982 сыграл в возрасте 17 лет и 41 дня.

Второе место занимает камерунец Самюэль Это’О (17 лет и 99 дней), третье — нигериец Феми Опабунми (17 лет и 101 день), четвёртое — камерунец Саломон Олембе (17 лет и 185 дней), пятое — бразилец Пеле (17 лет и 235 дней).