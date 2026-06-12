Главный тренер сборной Кореи Хон Мен Бо остался доволен успехом своей команды в матче первого тура на ЧМ‑2026 против Чехии (2:1).

Хон Мен Бо globallookpress.com

«Это был наш первый матч, и очень сложный. Сама победа делает меня счастливым, но ещё более позитивно то, что наши ребята выиграли, не сдаваясь. Я знал, что мы более чем способны победить, поэтому при счёте 1:1 я сказал ребятам продолжать играть так, как мы играли», — цитирует тренера издание AP.

Корея и Мексика лидируют в группе А после первого тура с 3 очками. 19 июня им предстоит очный поединок.