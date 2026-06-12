Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос считает, что второе удаление его команды в матче первого тура против Мексики (0:2) на чемпионате мира 2026 года было довольно спорным.

Хуго Брос globallookpress.com

«Первую красную карточку стоит принять. Их игрок шёл один к воротам, и Яя сфолил на нём — вот как я могу понять этот момент. Вторую можем обсуждать. Мексиканский игрок блокировал моего игрока, но такова позиция судьи, и мы тоже должны её принять. Но я не думаю, что это было удаление. Там был слишком лёгкий контакт, чтобы показывать красную карточку.

Неприятно, что оба игрока получили красные карточки в первом матче чемпионата мира. Теперь у нас двое не смогут сыграть в следующем матче. Но у нас по‑прежнему много игроков, поэтому, если мы сохраним тот же настрой и будем играть так же, как сегодня, я уверен, что в следующих двух играх нас ждут отличные результаты. У нас есть семь дней, эти парни — профессионалы, поэтому не думаю, что возникнут проблемы. Уверен, что их не будет. Нам нужны следующие два дня, чтобы оправиться от разочарования и усталости. С субботы по воскресенье парни будут готовы к полноценным тренировкам», — приводит ESPN слова Броса на послематчевой пресс‑конференции.

ЮАР и Чехия после первого тура не имеют очков в группе А. 18 июня они сыграют между собой.