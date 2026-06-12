Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре подвёл итоги матча первого тура чемпионата мира‑2026, в котором его команда победила ЮАР со счётом 2:0.

Хавьер Агирре globallookpress.com

«Нам нужно было ещё немного постараться, но начали турнир правильно — победили и не пропустили. Это начало чемпионата мира, мы справились с нервами, и у нас уже есть 3 очка, что очень хорошо. У нас были большие ожидания в атаке, было много моментов, но мы были не очень хороши в последней трети.

Я был спокоен, надеюсь, игроки тоже. Пытался немного изолировать их от окружающей среды, из‑за чего немного волновался. Теперь они знают, что такое чемпионат мира, мне больше не придётся рассказывать о том, когда я играл, — мне придётся поменять свою речь», — сказал Агирре на послематчевой пресс‑конференции.

Мексика и Южная Корея лидируют в группе А с 3 очками. Во втором туре, 19 июня, они сыграют между собой.