11 июня в 22:00 мск стартует чемпионат мира 2026. В первом поединке сойдутся сборные Мексики и ЮАР. Узнайте, где и как смотреть эту игру.

Мексика имеет огромную мотивацию хорошо выступить на мундиале, так как является одной из стран-хозяек. Команда хорошо подготовилась к поединку, набрав 8 матчей без поражений, 6 из которых она выиграла. Накануне «ацтеки» разгромили сборную Сербии со счетом 5:1.

Сборная ЮАР не побеждает уже 5 матчей подряд. Серия команды началась еще с плей-офф Кубка африканских наций. После этого «ребята» дважды не смогли победить Панаму, а также разошлись ничьей с Никарагуа и Ямайкой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Котировки букмекеров: 1.42 — победа Мексики, 4.40 — ничья, 8.50 — победа ЮАР.

ИИ предсказал, что матч закончится победой сборной Мексики со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мексика — ЮАР смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Мексика — ЮАР в подробном онлайн-репортаже.