Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был близок к подписанию контракта с «Барселоной», но принял решение продолжить карьеру в «Реале».

Бернарду Силва globallookpress.com

Как сообщает El Chiringuito, Бернарду Силве не гарантировали место в основном составе «сине-гранатовых». «Барселона» не стало менять свою позицию по этому вопросу даже после предметного интереса со стороны других клубов.

Дело в том, что в каталонском клубе считают, что полузащитная линия команды полностью укомплектована.

Ранее сообщалось о том, что Бернарду Силва принял контрактное предложение «Реала».