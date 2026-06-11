Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва принял контрактное предложение «Реала». Об этом сообщает журналист Доминик Шнайдер на своей странице в соцсети.

Бернарду Силва перейдет в «Реал» globallookpress.com

Стало известно, что Бернарду Силва перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента.

Жозе Моуринью, который близок к назначению в «Реал», был лично заинтересован в приобретении этого футболиста.

В минувшем сезоне Бернарду Силва провел за «Манчестер Сити» 53 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в покупке двух защитников из стана «горожан».