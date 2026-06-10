Клуб Первой лиги «Урал» объявил об уходе из команды крайнего защитника Тимофея Маргасова.

Тимофей Маргасов fc-ural.ru

«Опытный и надёжный футболист приносил пользу команде как в обороне, так и при подключениях в атаку. Его профессионализм и отношение к делу служили примером для молодых игроков.

Благодарим Тимофея за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в телеграм‑канале.

За клуб из Екатеринбурга 33‑летний футболист выступал с июля 2025 года, всего провёл 44 матча, забил 2 гола и сделал один ассист.