Сборная Англии сыграет против сборной Коста-Рики в товарищеском матче, который состоится 10 июня в 23:00 мск. Рассказываем, где и как смотреть игру.

6 июня Англия в полсилы обыграла Новую Зеландию. Понятно, что коллектив Томаса Тухеля не напрягается перед стартом ЧМ, но победа ему была очень нужна после того, как он сыграл вничью с Уругваем и проиграл Японии.

Сегодня Англия сыграет с Коста-Рикой , которая в последние годы демонстрирует стабильный спад. Команда не вышла на ЧМ. Перед игрой с Англией костариканцы не выигрывали последние 5 поединков, уступив недавние две встречи с Ираном и Колумбией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.

Котировки букмекеров: 1.15 — победа сборной Англии, 7.80 — ничья, 17.0 — победа сборной Коста-Рики.

ИИ считает, что Англия и Коста-Рика сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Коста-Рика смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Англия — Коста-Рика в подробном онлайн-репортаже.