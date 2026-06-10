Бывший игрок «Краснодара» Ари обозначил фаворитов чемпионата мира-2026, который начнется 11 июня.

Сборная Бразилии globallookpress.com

«У Бразилии большие шансы на победу на чемпионате мира. Думаю, главные конкуренты: Испания, Франция, Аргентина. Каждый бразилец мечтает играть на чемпионате мира. Поэтому мотивация огромная. Думаю, Энрике и Сантос хорошо себя проявят на турнире. Они очень качественные игроки», — цитирует Ари «СЭ».

Бразильцы не выигрывали мундиаль с 2002 года. На прошлом чемпионате мира победу одержала сборная Аргентины.