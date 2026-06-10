10 июня в 04:00 мск состоится товарищеский матч сборных Аргентины и Исландии. Узнайте, где и как смотреть игру.

Аргентина идет на серии побед. 7 июня «небесно-голубые» обыграли Гондурас 2:0 и продлили успешную полосу до шести игр. Команда Лионеля Скалони очень уверенно прошла отбор на чемпионат мира, так что к турниру она подходит в хорошей форме и при этом на третьей позиции в рейтинге ФИФА.

Исландия осталась без ЧМ, так как не смогла преодолеть квалификацию. Сейчас скандинавам не везет. Они не выигрывают 5 матчей подряд, в 3 из них команда проиграла. Из последних неудач стоит отметить 0:4 с Мексикой и 0:1 с Японией, при этом исландцы добились ничьих с Гаити и Канадой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 1.18 — победа Аргентины, 6.60 — ничья, 16.0 — победа Исландии.

Прогноз ИИ: игра завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Исландия смотрите на LiveCup.Run.