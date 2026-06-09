Главный тренер «Арсенала» Микель Артета предложил руководству клуба рассмотреть возможность приобретения нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. Об этом стало известно The Touchline.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Артета считает Винисиуса идеальным дополнением к атаке своей команды. По его мнению, бразильский форвард может стать недостающим звеном в составе «канониров».

Контракт Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года. Как сообщалось ранее, «Реал» готов продлить соглашение с игроком, но только при условии, что он согласится на предложение, которое будет значительно ниже его текущих финансовых требований.

В прошлом сезоне Винисиус провёл 53 матча за «Реал» во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 14 результативных передач.