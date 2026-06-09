Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал имя лидера национальной команды после победы в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго (3:0).

Алексей Батраков globallookpress.com

«Что для себя отметил по сумме трех матчей сборной? Новички есть, они появляются. Лидеры — молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Это тоже нравится. Если у нас будет возможность вернуться (на международные турниры), то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, поэтому интерес к Алексею со стороны европейских клубов меня не удивляет.

Мотивация, которую ищут ребята, а Валерий Карпин им ее достает, — это сложная история. Когда четыре года играешь, по сути, только для зрителей и не можешь смотреть турнирную таблицу, потому что там нет очков…

Глобально эти матчи показывают как наши недостатки, а в матче с Египтом их было предостаточно, так и хорошие атакующие действия. Когда соперник многое позволяет, мы предстаем во всей красе», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Сборная России провела 3 товарищеских матча за май-июнь. Национальная команда уступила Египту (0:1), а также обыграла Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0).