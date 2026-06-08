Защитник «Арсенала» и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер не сможет принять участие в чемпионате мира 2026-го года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Юрриен Тимбер globallookpress.com

Стало известно, что Тимбер покинет расположение сборной Нидерландов после товарищеской встречи против сборной Узбекистана. Дело в том, что футболист не до конца восстановился после травмы паха.

Напомним, что Тимбер получил повреждение 14-го марта во время матча за «Арсенал» против «Эвертона» в рамках английской Премьер-лиги.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман вызвал защитника «Сандерленда» Лютсхарела Гертрейда вместо Тимбера.

Чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля. Сборная Нидерландов на групповой стадии сыграет против Японии, Швеции и Туниса.