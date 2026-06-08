Известный российский тренер Александр Тарханов, который несколько сезонов возглавлял «Урал», высказал своё мнение по поводу увольнения Василия Березуцкого.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«За короткий промежуток времени тренеру сложно что‑то резко изменить. Надо иметь огромный опыт, чтобы поменять игру. Наверняка предыдущие тренеры играли в один футбол, а мысли у Березуцкого были совершенно другие. Может, футболисты не всё понимали.

Есть много моментов, которые не позволяют тренеру вытащить команду на определённый уровень, чтобы решить задачи. Хотя я изначально думал, что "Факел" и "Урал" на 100 % выйдут в РПЛ», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Сегодня, 8 июня, стало известно об уходе с поста главного тренера «Урала» Василия Березуцкого. Главным претендентом на эту должность, по мнению некоторых СМИ, является Сергей Юран.