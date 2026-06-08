В «Урале» сообщили об увольнении российского специалиста Василия Березуцкого с должности главного тренера первой команды. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт.

Василий Березуцкий globallookpress.com

Напомним, «Урал» не смог пробиться в РПЛ по итогам сезона-2025/26, проиграв в стыковых матчах «Динамо» из Махачкалы.

«Официально: "Урал" и Василий Березуцкий завершают сотрудничество. Контракт специалиста истёк, стороны решили не продлевать трудовые отношения.

Василий Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержав шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений при разнице мячей 21:16. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».